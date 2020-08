Sampietrini divelti, via Larino come un percorso ad ostacoli: la denuncia di Annuario

“La pavimentazione stradale di via Larino necessita di urgenti lavori di ripristino a causa dei sampietrini divelti”, così il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, sullo stato in cui versa la pavimentazione stradale.

“Insistono ampie zone in cui i sampietrini sono completamente staccati dalla sede stradale – ha denunciato il consigliere comunale – È pericoloso camminarci a piedi e transitarci con le auto. Per i pedoni, oltre al rischio di cadere, sussiste la pericolosità che i sampietrini, al passaggio delle automobili, possano schizzare addosso alle persone”.

“Ho discusso sulla questione due interrogazioni in Consiglio comunale, l’ultima delle quali nel corso di un’assise civica lo scorso mese di giugno – ha proseguito Mario Annuario – Ci sono state ampie rassicurazioni che la pavimentazione stradale fosse ripristinata e posta in sicurezza”.

“Ad oggi in tanti lamentano una situazione che va avanti da troppo tempo e auspichiamo in una soluzione nel più breve tempo possibile – ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia – Questo è soltanto una delle tante problematiche su cui non ci sono state risposte da parte dell’amministrazione comunale a maggioranza pentastellata. È una città ferma e non si sta portando avanti nemmeno l’ordinaria amministrazione”.