Samara Challenge, la ragazza horror avvistata a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Un gioco di cattivo gusto, un fenomeno sfuggito di mano che si sta verificano in tutta Italia, stiamo parlando del Samara Challenge, il gioco che nasce traendo ispirazione da The Ring, film del 2003 diretto da Gore Verbinski. Un esperimento virtuale che spopola sul web e che consiste nel travestirsi da Samara Morgan, la ragazzina protagonista della pellicola horror, e girare per le vie della città spaventando i passanti. Il tutto ovviamente documentato con foto e video postati sui social network. Ebbene dopo gli ultimi avvistamenti in tutta la Penisola anche a Termoli qualcuno ha insanamente pensato di raccogliere il gioco lanciato sul web. Sulla pagina Facebook Termoli wild la foto con avvistamento in via Torino. “La scorsa notte-si legge nel post- “Samara” immortalata in via Torino. Dalle segnalazioni sembrerebbe che il personaggio mascherato o il gruppo di ragazzini, sarebbero pronti a girare questa sera nel quartiere di difesa grande”.