Salvò la vita ad un’anziana accoltellata: agente premiato

“Trezzanino d’Oro” all’assistente capo Stefano Giuliano Romano

A Trezzano sul Naviglio (Mi) si è svolta nei giorni scorsi la celebrazione dell’atteso “Trezzanino d’oro”, la manifestazione attraverso la quale vengono consegnate delle benemerenze a chi si è distinto per il proprio merito. Tra i protagonisti, quest’anno, c’è un molisano: si tratta di Stefano Giuliano Romano, assistente capo nella polizia penitenziaria del carcere di Opera. Giuliano, 42 anni è stato lui a intervenire per fermare la furia di una donna che, nell’estate dello scorso anno, ha aggredito una 80enne sferrandole sette coltellate tra il torace e il collo. Solo l‘intervento dell’agente, originario di San Giuliano di Puglia, ha scongiurato il peggio. «Ho agito d’istinto – ha detto Stefano Giuliano Romano – in base all’esperienza accumulata in 22 anni di servizio. Ho pensato solo a strappare dalla morte quell’anziana: se l’ultimo colpo gliel’avesse sferrato alla giugulare…». Romano è stato premiato con la seguente motivazione: “Nobile esempio di elette virtù civiche e grande coraggio dimostrate nel salvataggio di una ottantenne cittadina trezzanese aggredita a coltellate nel giugno del 2018”.