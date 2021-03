Salvò la vita ad una donna e mise a repentaglio la sua. Molisano “eroe” in Australia

Un’alta onorificenza è stata conferita in Australia ad un giovane molisano che 4 anni fa compì un atto di coraggio che salvò la vita ad una donna aggredita per strada da un folle. In quell’occasione il 28enne bojanese Luigi Spina che si trovava in Australia per lavoro (era chef in un ristorante di Melbourne), mise a repentaglio la sua vita perchè l’aggressore della donna lo colpì all’addome con una coltellata. Un gesto che gli ha permesso di salvare la donna e ora, a quattro anni di distanza, il governatore generale dell’Australia, Hulrely, lo ha inisgnito con la medaglia di “eroe coraggioso”.

“Penso di aver fatto quello che tutti dovrebbero fare”, ha detto Luigi Spina al momento del conferimento dell’onorificenza. “Se vedi un uomo che prende a pugni una donna, devi fare qualcosa. Altrimenti anche tu sei colpevole. Bisogna aiutare le persone”.

Il 28enne si è detto orgoglioso di essere stato insignito dell’onorificenza per la condotta coraggiosa ed è uno dei 111 destinatari degli Australian Bravery Decorations.