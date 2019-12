Salvo il ragazzo colpito da emorragia cerebrale la notte di Natale

REDAZIONE

Arrivano buone notizie per il giovane di Campodipietra colpito da un’emorragia cerebrale nella notte del 25 dicembre, mentre brindava con gli amici. Il giovane era stato portato immediatamente all’ospedale Cardarelli per poi essere trasferito al Neuromed di Pozzilli. Fortunatamente le condizioni del ragazzo sono andate a migliorare. E’ uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto. Un sospiro di sollievo da parte dei familiari e degli amici.