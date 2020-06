Salvini: «Se Toma se ne frega del voto dei molisani non fa un buon servizio»

Il leader del Carroccio: «La gente di questa terra ha votato un programma e una squadra»

Matteo Salvini domani, giovedì 4 giugno 2020, sarà nuovamente in Molise. Il leader della Lega, dopo una visita presso una comunità di Rionero Sannitico (prevista per le 18) incontrerà i vertici della politica regionale. Salvini lo ha annunciato questa sera durante un intervento a Teleregione Molise.

«Faccio una scelta controcorrente, parto da una delle realtà più piccole – ha detto Salvini – sarò a Rionero Sannitico per aiutare persone in difficoltà e poi ne approfitterò per incontrare amministratori e militanti del nostro movimento. Mi manca il contato diretto con gli italiani; le cose le capisci stando sul territorio». Parlando della querelle legata all’assenza della Lega nella giunta regionale molisana, ha detto: «Io non ho chiuso nessuna porta e rispetto il voto dei molisani che hanno dato tanta fiducia alla Lega, non ho capito perché il governatore ha messo la Lega alla porta come se il voto dei molisani non contasse. Per me non fanno differenza le poltrone altrimenti nel nome della coerenza non avremmo lasciato sette ministeri. I molisani però hanno votato un programma e una squadra: se il governatore se ne frega del voto dei molisani lo faccia ma non fa un buon servizio.

Ovunque non chiediamo posti ma chiediamo di portare idee e soluzioni».