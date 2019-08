Salvini in Molise, il 9 la tappa a Termoli con il tour in spiaggia

REDAZIONE TERMOLI

Potrebbe essere Termoli la location scelta per la tappa molisana del tour di Matteo Salvini nel sud Italia. L’annuncio dell’arrivo in Molise era stato dato dallo stesso Salvini attraverso una diretta Facebook. Nella sua diretta il Ministro dell’Interno ha annunciato che nella settimana nella quale toccherà le regioni del centro-sud ci sarà anche la tappa in Molise. Stando ai bene informati il leader della Lega potrebbe arrivare a Termoli forse con l’intenzione, vista la location di mare, di fare una mattinata in spiaggia tra i turisti che stanno affollando il basso Molise. Ancora non sono stati stabiliti luoghi e orari di arrivo di Salvini ma l’attesa cresce in basso Molise. Il leader della Lega manca da Termoli dall’anno delle elezioni regionali quando, prima di essere nominato Ministro dell’Interno, arrivò in Molise per tirare la volata a Donato Toma. Adesso questo ritorno da Ministro che sta creando grande attesa in basso Molise.