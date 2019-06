Salvini, il contestatore e l’uomo di colore

Quasi all’inizio dell’intervento del ministro Salvini, il contestatore, che aveva un posto in prima fila, ha scandito per quattro volte il suo pensiero all’indirizzo del leader della Lega: «Sei un buffone» – gli ha urlato, prima dell’intervento della scorta del ministro che ha condotto l’uomo a più miti consigli. Salvini ha replicato, in perfetto stile da capitano: «voglio bene anche a te amico mio», dimenticando di mandargli i consueti bacioni.

Di fianco al contestatore, però, come si evince dalla nostra foto, c’era un uomo di colore (presumibilmente indiano) che fissa perplesso il contestatore e sembra battere le mani. Ora, per dirla alla Lubrano, la domanda sorge spontanea: l’uomo di colore batteva le mani a Matteo Salvini o al contestatore? E soprattutto era al comizio perché fan di Salvini o per essere al fianco del contestatore? Dubbi campobassani.