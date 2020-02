Salvini e il suo Giro d’Italia: «Prima gli… ma non il Molise»

Il leader della Lega, da oggi in tour per l’Italia, “dimentica” la nostra regione in cui il suo partito è retto dal commissario Jari Colla

Le sue proverbiali felpe, cavallo di battaglia ad ogni campagna elettorale, hanno ospitato i nomi di ogni città che ha toccato insieme con l’altrettanto famoso slogan “Prima…”, cui faceva seguire la regione interessata. Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno e leader della Lega, ha fatto un’eccezione escludendo il Molise (forse per il dissolvimento della Lega, alleata in campagna elettorale dell’attuale governatore di centrodestra, Donato Toma, e ora affidata al commissario Jari Colla) dal suo “Giro d’Italia” di febbraio che si apre oggi a Vignola, in Emilia Romagna reduce dal voto regionale che ha riconfermato Bonaccini a scapito di Lucia Borgonzoni, candidata governatore del Carroccio. Tutto considerato, ogni regola ha la sua eccezione, compresi i famosi slogan di Salvini che, per farsi “perdonare”, potrebbe citofonare alla sede del Consiglio regionale in via IV novembre a Campobasso: «Scusate, ma voi aspettate me…?».