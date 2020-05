Salvini dice: «E’ stata un ingiustizia far fuori Luigi Mazzuto»

Ma il leader della Lega avrebbe dovuto parlare prima con i molisani

Con tutto il rispetto per Matteo Salvini, leader del più forte partito italiano, qualche sottolineatura le sue dichiarazioni televisive di ieri la meritano. In particolare, quelle rilasciate sull’opportunità della fuoriuscita dalla giunta regionale del suo rappresentante, Luigi Mazzuto. Niente da dire sulla persona, per carità, che merita tutto il rispetto dovuto, ma qui si parla di un giudizio sull’assessore Luigi Mazzuto e quello nessuno ce lo può negare, perchè ha rivestito un ruolo pubblico e pertanto ogni critica o rilievo è legittimato e doveroso.

E allora cerchiamo di analizzare prima le dichiarazioni di Donato Toma che, più volte, ha parlato di ”pagelline” e valutazioni per i suoi assessori. Ebbene, quasi a metà mandato, le sue pagelline Toma le ha tirate fuori e i voti riportati da Mazzuto sembra proprio che non siano stati sufficienti. Insomma, più che un ”dispetto” alla Lega, quella di Toma è stata un’azione conseguenziale a tanti e ripetuti avvertimenti. Troppe volte il governatore aveva avvisato i suoi assessori, senza dover poi trarre le dovute conseguenze dei suoi moniti.

Mazzuto era in cima alla lista degli assessori che, a giudizio di Toma, non avevano marciato con la dovuta speditezza. E Toma, alla fine, ne ha tratto le dovute conclusioni, tanto che oggi, più volte, ha fatto capire che la sua porta resta aperta per la Lega, ma definitivamente chiusa per chi non ha rispettato la tabella di marcia.

E qui sfondiamo un’altra porta aperta, quella della disperazione dei cinquecento ex Ittierre che da due anni aspettano la loro Mobilità. Oggi, per l’ennesima volta, si scopre che quella Mobilità ancora non viene pagata per un nuovo grossolano errore della Regione. Mancherebbero 800mila euro che, sempre per uno sbaglio, sarebbero finiti agli ex Gam, venendo meno agli ex Ittierre. Lo ha detto Roma, bloccando di nuovo tutto. E questa storia va avanti da due anni.

Basta fare un giro per Isernia, per testare la disperazione della gente, chiedendo: cosa ne pensate dell’assessorato alle politiche sociali della Regione?

La risposta è solo una ed è facile immaginare quale, visto che alla guida di quell’assessorato per due anni c’è stato proprio un isernino, anzi un distinto signore Leghista di Roccamandolfi oggi residente a Isernia. Ma non c’è solo l’ex Ittierre a ”infierire” sull’assessorato delle politiche sociali. Ci sono gli ex Di Risio, gli ex Gam, gli ex Zuccherificio. Insomma migliaia di persone a cui, per ben due lunghi anni, l’assessorato alle politiche sociali è apparso solo come un autentico ”muro di gomma”, sordo, invalicabile, insensibile alle grida d’aiuto. Niente da fare, mutismo totale, due anni di vuoto assoluto, con mancanza di comunicazione e mancanza di speranze. Che avrebbe dovuto fare Toma?

Mantenere in piedi quella situazione, per sentire le grida di disperazione della gente molisana per altri tre anni? Allora, caro Salvini, cambi registro e chieda a Toma: ”Presidente ti mando una persona in gamba ed operativa, la prenderesti come assessore della Lega?». Siamo sicuri che il governatore del Molise a quella domanda risponderebbe di sì. (redpol)