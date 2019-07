Salvini annuncia il tour per l’Italia: in Molise il 9 agosto

Il vicepremier leghista Matteo Salvini ha annunciato in una delle sue tante dirette Facebook l’inizio del suo tour in giro per l’Italia. Una settimana in cui toccherà le regioni del centro-sud, tra cui anche il Molise dove farà ritorno venerdì 9 agosto. «Ho messo giù tutta una serie di appuntamenti d’incontro e ascolto – ha detto il leader del Carroccio – e per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto».

A breve saranno resi noti i dettagli della sua visita in regione.