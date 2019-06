Salvini al bar di Toro: «Mi hanno detto di andare avanti, stiamo lavorando bene»

Prima di arrivare nel capoluogo di regione, il leader della Lega, che proveniva da Potenza, ha fatto una sosta a Toro. Pausa caffè in un bar della zona. Il ministro non ha rinunciato all’immancabile selfie che ha immediatamente postato sui social con la seguente didascalia: «Se ti fermi in un’area di servizio a Toro (vicino a Campobasso) e le sei persone presenti ti dicono tutte “forza, vai avanti”, vuol dire che stiamo lavorando bene.

Io non mollo e non mi arrendo, mai».