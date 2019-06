Salvini “affronta” la Piazza, comizio all’aperto per il leader del Carroccio (LA DIRETTA)

CAMPOBASSO

Come da programma e nonostante il tempo incerto, una Piazza Pepe gremita ha accolto l’arrivo del vicepremier Matteo Salvini che sta tenendo il suo comizio. Dopo il risultato delle elezioni comunali dello scorso 26 maggio – il 9 giugno prossimo, lo ricordiamo, si terrà il turno di ballottaggio tra Maria Domenica D’Alessandro e Roberto Gravina – il leader del Carroccio non ha voluto far mancare il suo sostegno al candidato sindaco del centrodestra. Niente comizi al chiuso stavolta. Il Ministro dell’Interno, infatti, ha voluto “affrontare” la piazza nonostante, in occasione della sua precedente visita nel capoluogo (15 maggio), i campobassani (non tutti ovviamente) gli abbiano riservato un’accoglienza tutt’altro che calorosa. Furono numerosi, infatti, più di 200, gli striscioni anti-Salvini appesi ai balconi dei cittadini indignati dall’arrivo del vicepremier in città.

Riuscirà Salvini a scaldare la piazza stavolta e a orientare il voto dei campobassani a favore della D’Alessandro, in prospettiva del 9 giugno prossimo? Ma soprattutto, anche il suo collega al Governo, Luigi Di Maio, farà ritorno in città per tirare la volata a Gravina? Per ora nessuna notizia sembra essere giunta al riguardo, staremo a vedere.

IN EVIDENZA, IL COMIZIO DI MATTEO SALVINI IN DIRETTA DA PIAZZA PEPE