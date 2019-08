Salvini a Termoli, al porto i primi striscioni

Il vicepremier atteso allo stabilimento “Cala Sveva” venerdì 9 agosto

TERMOLI

Venerdì 9 agosto il Salvini beach tour farà tappa a Termoli. E sono apparsi già i primi striscioni al porto della cittadina adriatica. Non tutti i termolesi dunque sembrerebbero entusiasti dell’annunciata visita del vicepremier che, come già detto, venerdì alle 10 approderà allo stabilimento “Cala Sveva”.

“Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare”, questa la scritta apparsa sul drappo che “guarda” sul porto. Nessuna offesa dunque rivolta al leader del Carroccio e, pertanto, non correrà il rischio di essere rimosso. Chissà che non ne compaiano degli altri fino all’atteso arrivo di Salvini o si tratta unicamente di un caso isolato.

Si ricorda come il 15 maggio scorso a Campobasso, durante la campagna elettorale in vista delle Comunali, furono circa 200 gli striscioni appesi ai balconi di numerose palazzine della città quale forma di protesta nei confronti del vicepremier giunto nel capoluogo per tirare la volata alla candidata sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro.

FOTO FACEBOOK