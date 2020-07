“Salviamo l’Italia”, anche Termoli si organizza per l’iniziativa di Fratelli d’Italia

Anche Termoli e il basso Molise si organizzano per la manifestazione di Fratelli d’Italia “Salviamo l’Italia”. “Visto che non potremo essere tutti a Roma per il divieto di assembramento – ha affermato Luciano Paduano componente dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia – abbiamo organizzato una raccolta firme sul lungomare nord di fronte il Pangurino che si terrà sabato e domenica dalle 10 alle 19. L’invito a tutti i cittadini è di intervenire numerosi per protestare contro questo governo. l’Italia ha bisogno di un governo di patrioti. Non protestare solo con la tastiera, scendi in piazza anche tu”.