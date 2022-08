“Salviamo le rondini dal declino”. Letture tra le mura del Castello di Pescolanciano

Letture tra le mura del Castello, nel corso degli anni, si è attestata come una delle manifestazioni più interessanti e coinvolgenti, tra quelle proposte nell’agosto molisano, su ideazione e organizzazione di Caterina Palombo, coadiuvata dalla realtà afferente all’Associazione IntraMontes.

E’ il Castello d’Alessandro di Pescolanciano e in particolare La Neviera di Agapito, il luogo scelto per ospitare le manifestazioni e gli incontri, il 12 agosto alle 18.30 saranno di scena le rondini con un tema “Salviamo le rondini dal declino”.

La campagna ideata da chi scrive e proposta già ad Isernia, a Castel san Vincenzo e a Manoppello, fa tappa a Pescolanciano per porre l’attenzione su un volatile iconico, putroppo avviato verso la triste starda dell’estinzione, se non si adottano subito strategie di salvezza. Informazioni, riflessioni e letture poetiche e narrative saranno rivolte alla conoscenza di un uccello che fa parte dei nostri ricordi e delle esperienze sin dall’infanzia ma che da decenni è minacciato da scelte umane improntate alla distruzione di realtà naturali travolte da inquinamento causato da pesticidi, da pratiche di monocolture, da cambiamenti climatici e molto spesso dalla mano dell’uomo che distrugge persino i nidi con i rondinotti! Partecipano all’incontro Lorenzo De Lisio, ornitologo, Francesca Di Bartolomeo, veterinario e delgata Lipu, Maria Stella Rossi, Caterina Palombo, vicepresidente Associazione IntraMontes. I saluti sono affidati ad Emilia Petrollini, presidente Associazione culturale Adiform e ad Antonio Formichelli, delegato Lipu per la provincia di Iserina. Le letture di Maria Teresa Di Tanna e di Sara Gonnella unite con le musiche a cura di KaleiDis con Giulia Maselli e Eugenio Auciello completano una serata tra le mura del Castello di Pescolamciano, luogo votato alle bellezze naturali ed architettoniche. Scrive Lina Pietravalle di Pescolanciano ( in Marcia Nuziale) ” Cinto di boschi , e indiademato da un castello fiabesco che sfavilla alla sera dalle cento finestre, come un serto leggendario di gemme, incastonate nella pietra” . E qui in questo scenario ancora tornano alcune rondini, ma l’impegno di tutti può far continuare nel tempo la loro presenza che ci parla il linguaggio arcano della vita degli uccelli che migrano e che nel viaggio hanno il loro crisma perfetto, fatto di partenze e di ritorni. Questo il quesito a cui tutti dovremmo rispondere” Vogliamo continuare ad agire come i padroni della Terra o vogliamo farne parte in maniera rispettosa e salvifica?

Maria Stella Rossi