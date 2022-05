“Salviamo la nostra terra”, lunedì 23 si inaugura la mostra organizzata dall’Irase

Nella bibliomediateca comunale di via Roma a Campobasso saranno esposti gli elaborati artistici/multimediali pervenuti da parte degli Istituti scolastici per la partecipazione alla seconda edizione del concorso

Lunedì 23 maggio alle 15.30 sarà inaugurata, nella Bibliomediateca Comunale della “Casa della Scuola” in via Roma a Campobasso, la Mostra espositiva degli elaborati artistici/multimediali pervenuti da parte degli Istituti scolastici per la partecipazione al 2° Concorso “Salviamo la nostra Terra” a.s. 2021/22 organizzato dall’IRASE (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa) Regionale del Molise – Ente di formazione della Federazione UIL Scuola Rua.

La struttura della Bibliomediateca è stata messa a disposizione dal Comune di Campobasso che ha patrocinato il 2° Concorso “Salviamo la nostra Terra” rivolto agli studenti della scuola Primaria, sec. di I e II grado e che ha visto nella Cerimonia di premiazione il 22 aprile scorso, svolta presso l’auditorium dell’IC “I. Petrone” di Campobasso, la partecipazione delle classi vincitrici. La Mostra espositiva resterà aperta fino a sabato 28 maggio e vedrà la partecipazione attiva degli studenti dell’IIS Pertini di Campobasso che svolgeranno attività di accoglienza presso la Bibliomediateca. L’evento costituirà un ulteriore momento di riflessione sulla tematica ambientale che vede impegnate sia le istituzioni scolastiche che le amministrazioni locali.