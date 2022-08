Salvatore (Pd): “I molisani sapranno scegliere tra le favole dei big e noi che ci impegniamo da sempre per il territorio”

La consigliera comunale ed ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso lancia la sfida a Cesa al collegio uninominale per la Camera: “Partita difficile, ma si può vincere. Abbattimento delle bollette, sanità pubblica di qualità e prossimità e sostegno a giovani donne e famiglie con soggetti fragili saranno i temi della nostra agenda”

di Antonio Di Monaco

“La sfida per la Camera dei Deputati sarà tra Lorenzo Cesa di Arcinazzo Romano e Alessandra Salvatore di Campobasso. Proprio oggi, che è Sant’Alessandro e magari porta bene, ho scelto la piazza antistante al Comune per presentarmi perché sono stata assessore alle Politiche Sociali e qui si incontrano i cittadini”. Scende in campo determinata la consigliera comunale del Pd in vista dell’appuntamento del prossimo 25 settembre che la vedrà in corsa all’uninominale della Camera per il collegio del Molise. “Mi è stato chiesto ufficialmente dal partito di rappresentarlo in un momento così delicato e, in particolare, dalla coalizione di centrosinistra alla Camera nella consapevolezza della difficoltà di questa partita che però possiamo vincere”, ha scandito.

I temi o, meglio, l’agenda (termine ormai tanto di moda) su cui fonderà la sua campagna elettorale saranno “il benessere e qualità della vita delle persone e delle famiglie con l’abbattimento delle bollette, diritto al lavoro e giusta retribuzione; sanità pubblica, di qualità e di prossimità; sostegno alle famiglie con minori, anziani e disabili e a chi è stato espulso dal mondo del lavoro; azioni concrete per le giovani donne affinché – ha spiegato Salvatore – non siano costrette a scegliere tra la famiglia e il lavoro e lotta spietata a violenze e femminicidi”.

Un percorso da battere con tutta la squadra Dem che “è la testimonianza vivente di chi da anni, da sempre per alcuni, lavora per il territorio. Rispetto a questo – ha concluso la consigliera comunale del Pd – credo che i cittadini molisani sappiamo scegliere tra chi, anche tra i big, racconterà favole così come è stato in passato e noi”.

