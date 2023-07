Salvatore (Pd): «Dimezzare le indennità degli eletti, il sacrificio parta da noi e non dai molisani»

La consigliera regionale Dem ha presentato la prima proposta di legge della nuova legislatura chiedendo la procedura d’urgenza: «Quello che sarà risparmiato andrà a sostegno dei nuclei familiari con persone in condizioni di disabilità»

Dimezzare le indennità degli eletti in Consiglio regionale perché “il sacrificio non deve partire dai molisani, come ha detto il presidente Roberti, ma dalla classe dirigente affinché possa dirsi davvero credibile”. La consigliera regionale del Pd, Alessandra Salvatore, ha illustrato nei dettagli la sua, nonché prima, proposta di legge presentata nella XIII legislatura appena partita (lunedì scorso, 24 luglio, ndr), dopo averla annunciata in campagna elettorale con il capigruppo Dem in Consiglio comunale a Campobasso, Giose Trivisonno e l’assessore alle Politiche Sociali di Ripalimosani, Annamaria Trivisonno.

L’atto, in particolare, prevede di destinare “l’impegno delle conseguenti economie per interventi a sostegno dei nuclei familiari con persone in condizioni di disabilità secondo le modalità ed i criteri che la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa stabiliranno, ovvero

attraverso l’adozione di necessari strumenti normativi”.

La proposta di legge, per cui è stata chiesta la procedura di urgenza (ovvero la discussione nella prima seduta utile dopo gli ultimi adempimenti istituzionali), come previsto dal Regolamento consiliare, sarà assegnata alla Commissione permanente competente che, dopo aver espresso il parere prescritto, la invierà alla valutazione del Consiglio regionale. “Basta un sì o un no – ha concluso Salvatore – ma soprattutto ognuno, specie della maggioranza di centrodestra, si assumerà la propria responsabilità sul voto che esprimerà in Aula”. (adimo)