Salvatore Micone rieletto presidente del consiglio regionale: “Aula luogo sacro della democrazia”

Micone fa il bis. L’esponente dell’Udc è stato rieletto presidente del consiglio regionale della legislatura in corso (2018-2023). Resterà al vertice di palazzo D’Aimmo anche per la seconda parte di mandato, vale a dire fino a fine legislatura. Oggi pomeriggio, venerdì 20 novembre, si è votato per il rinnovo dell’Ufficio di presidenza del consiglio (presidente, vicepresidente, segretari) e per il vertice delle commissioni.

Tutti i gruppi consiliari, ad eccezione del Movimento 5 Stelle che ha votato scheda bianca, si sono espressi in favore di Salvatore Micone che dunque resta presidente del consiglio regionale.

Micone ha ricevuto 15 voti (tutta la maggioranza, più il Pd), 5 le schede bianche (movimento 5 Stelle), 1 nulla.

“Sono emozionato per la riconferma – ha affermato il presidente – e ringrazio tutti per l’attestato di stima e per la ricnoscenza del lavoro sino ad ora svolto. Ho cercato di incarnare sempre i principi di democrazia. Lavorerò con convinzione per il rilancio dell’istituzione e per la coesione sociale, partendo dalla centralità dei territori. L’Aula – ha concluso – è il luogo sacro della democrazia”.