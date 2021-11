Salvato dal padre il giorno del compleanno: la storia di Gino, molisano ucciso a Modena sulle strisce pedonali

Parla il esclusiva al Quotidiano il figlio dell’uomo investito a Modena: “Mi ha spinto prima di essere travolto dal Suv, mi ha salvato la vita”

di Marika Galletta

L’Emilia Romagna si appresta a salutare Gino Antonio Marone, modenese d’adozione e orgogliosamente molisano d’origine, travolto da un Suv insieme al figlio Diego, miracolosamente sopravvissuto. E’ l’epilogo di una triste storia scritta dalla rabbia, lo sgomento e la commozione di una famiglia distrutta su un manto stradale.

Sono passate da poco le 17.30 di martedì 9 novembre quando una Fiat Fremont investe padre e figlio in corrispondenza dell’attraversamento pedonale adiacente il supermercato Coop di via Canaletto Sud. Un violentissimo impatto con il cofano della vettura che fa sbalzare i due rovinosamente sull’asfalto. Nulla da fare per Gino, morto quasi sul colpo, inutili i tentativi di soccorso. Il figlio Diego, viene trasportato con urgenza in ospedale. Dopo essere stato in osservazione, non ha riportato lesioni irreparabili e traumi gravi ed oggi sta bene ed è stato dimesso.

IL RACCONTO DEL FIGLIO

Ma quel martedì era anche il compleanno di Diego e non è mancato il pranzo in famiglia per festeggiare insieme i suoi 46 anni. Ricorda e racconta al fratello Giampaolo degli ultimi attimi di lucidità che hanno calpestato quelle strisce pedonali: “Eravamo usciti di casa a piedi per andare a fare la spesa e nel tragitto parlavamo e ridevamo. Mentre camminavamo, come d’abitudine, per attraversare la strada e raggiungere il supermercato, ci siamo posizionati sulle strisce pedonali.

Ad un tratto papà, ha allungato le braccia e mi ha spinto forte, spostandomi e poi un grande tonfo. Solo ora ho capito che aveva visto l’auto venirci addosso e ha cercato di schivarmi, facendomi da scudo.”

La famiglia si dichiara fiduciosa nel corso della giustizia. I legali dei parenti della vittima hanno già avanzato richiesta di acquisizione dei video delle telecamere presenti in prossimità del luogo del sinistro. Stando alla ricostruzione dei primi rilievi da parte degli organi preposti non sono emersi segnali di frenata, tesi confermata anche dai familiari accorsi sul posto poco dopo l’accaduto.

Il Suv presumibilmente viaggiava ad alta velocità e subito dopo aver varcato la rotonda, ubicata nelle adiacenze, ha investito Gino e Diego sulle strisce pedonali che, correttamente, stavano attraversando per poter raggiungere il supermercato.

Il figlio di Gino, Giampolo Marone, lancia un accorato appello attraverso la nostra testata: “Confido nelle coscienze degli automobilisti affinché rispettino le regole del codice della strada. Agli organi preposti alla sicurezza della viabilità chiedo controlli e sanzioni affinché siano da monito e da deterrente per le violazioni stradali. Alle coscienze delle Istituzioni chiedo che le illuminazioni stradali e gli avvisi di pericolo vengano ottimizzati su tutti i territori.”

L’APPELLO

E conclude: “Possa la morte ingiusta di mio padre servire a qualcosa. Possa essere la fine degli esempi da non replicare. Resta scalfito in me, in mio fratello Diego, in mia madre Rosa, in mia sorella Annamaria ed in mio nipote Emanuele il suo ultimo gesto d’amore. Quello di un padre che non ha esitato a proteggere il figlio, facendogli da scudo con il suo corpo, quando un’auto a tutta velocità non ha frenato. Ma lui, seppur fugacemente, le luci di quell’auto puntate addosso le ha viste e non ha esitato a sacrificarsi.”