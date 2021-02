Salvati al Cardarelli, le toccanti testimonianze dei sopravvissuti al Covid

Non solo tragedie, ma di tanto in tanto ci piace raccontare anche esperienze positive. E quelle che vi proponiamo oggi sono testimonianze importanti, di speranza e che toccano le corde del cuore. A parlare sono alcuni dei “sopravvissuti” del Covid, quelli che la morte l’hanno vista da vicino, ma sono stati salvati. E questa è stata la parola più ricorrente questa mattina, durante la celebrazione della Santa Messa per il mercoledì delle Ceneri che si è tenuta al Cardarelli. “Siamo stati salvati” – hanno ribadito il dottor Serafini, il paziente uno di Termoli finito, un anno fa, durante la prima ondata, in terapia intensiva e il neurochirugo Lo Bianco che ha trascorso 50 giorni in rianimazione e tre mesi complessivi in ospedale. Hanno ringraziato per la professionalità, l’amore e la disponibilità i dottori e il personale sanitario dell’ospedale di Campobasso. Testimonianze che, soprattutto in questo periodo buio, fanno bene al cuore.

La prima testimonianza è quella del dottor Serafini, a seguire il dottor Lo Bianco, la moglie, e infine una signora che ha tutt’ora il marito ricoverato presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli.

Immagini: Teleregione Molise

IL SERVIZIO IN ALTO