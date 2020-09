Salvataggio in riva al mare, si teme per un disperso

C’è apprensione al porto turistico di San Salvo dopo che nel primo pomeriggio di oggi, 26 settembre, un uomo di nazionalità polacca e di grossa corporatura è stato recuperato in mare mentre si agitava e chiedeva aiuto, allo stremo delle forze.

Salvato da due gommoni le sue condizioni sono apparse da subito serie tant’è che si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso per trasportarlo all’ospedale di Pescara.

Intanto altre persone che erano in gruppo con loro ma che non erano entrati in acqua avrebbero riferito che con lui ci fosse anche un’ altra persona. Immediatamente sono scattate le ricerche in mare dell’uomo senza però alcun esito. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco con i sommozzatori da Teramo che stanno continuando a cercare il disperso. Sul posto è impegnata la Capitaneria di porto di Termoli, coadiuvata dal Circo Mare di Vastò insieme ai Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una ambulanza.