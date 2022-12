Salvare il mondo mangiando: si può fare?

di Marianna Meffe

Quando si parla di cambiamento climatico si parla sempre di emissioni legate alle industrie, ai trasporti e alla produzione di energia.

C’è però una “faccia nascosta della Luna” della quale, soprattutto nei media tradizionali, si parla troppo poco: il consumo di carne e altri derivati animali, il nemico meno conosciuto dell’ambiente.

L’’industria del bestiame, infatti, è uno dei settori maggiori contribuenti al cambiamento climatico, ricoprendo il 18% di tutte le emissioni globali di gas serra (GHG), più del settore dei trasporti.

Ma in che modo allevare animali porta ad avere emissioni inquinanti?

I settori maggiormente responsabili sono la produzione di mangimi e il maneggio di letami; quest’ultimi, soprattutto, responsabili di grandi emissioni di metano, uno dei gas serra dall’effetto riscaldante più alto (persino più della CO2!).

L’impatto ambientale dell’industria della carne, inoltre, si esplica anche nello sfruttamento massiccio dei terreni, nelle grandi quantità di acqua dolce impiegate per le coltivazioni e nella dieta degli animali e nei rifiuti generati durante l’intero processo di produzione, imballaggio e trasporti dei prodotti animali.

Questo grande dispendio di terreno e risorse, tuttavia, non corrisponde a un adeguato apporto nutrizionale: nonostante ben il 77% del terreno abitabile usato a scopi agricoli sia destinato alla produzione di mangimi, il consumo di carne da allevamento ricopre solo il 37% del fabbisogno proteico globale di proteine e appena il 18% dell’apporto calorico totale.

Da tutto ciò è evidente come la produzione di carne & Co. non sia sostenibile come quella della produzione vegetale: pertanto, il cambiamento del comportamento dei consumatori è una componente necessaria di un approccio olistico a una nuova politica alimentare sostenibile.

Come consumatori, abbiamo il grande potere di dare al mondo dei consumi la forma che vogliamo, o meglio, che chiediamo: le nostre richieste costringono il mercato a adattarsi.

Scegliere cosa portare in tavola è quindi l’arma più potente ed efficace che abbiamo per combattere il cambiamento climatico.

Ben più che spegnere una lampadina, ben più che prendere un autobus: il vero atto rivoluzionario è mangiare un panino con le verdure.

Così semplice, immediato e alla portata di tutti, che viene da chiedersi perché non lo facciamo tutti.

Le diete vegetali sono state demonizzate negli anni fino a farci dimenticare che in realtà la grande presenza di carne sulle nostre tavole è una novità recente e che le diete dei nostri nonni erano perlopiù basate sui prodotti della terra.

E non occorre cambiare drasticamente abitudini da un giorno all’altro: si può limitare il consumo di carne e così, come dice John S. Foer, “Possiamo salvare il mondo prima di cena”.

Per chi proprio non sapesse da dove partire, segnalo questa bellissima iniziativa in partenza a Gennaio, Veganuary: basta iscriversi alla loro newsletter qui, e ogni giorno per tutto il mese di Gennaio si riceve una mail con gustose ricette vegetali, approfondimenti e curiosità sui temi dell’alimentazione vegetale, manuali di cucina e tanto altro.