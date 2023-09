Salute, sabato a Isernia l’inaugurazione di un ambulatorio polispecialistico

Verrà inaugurato Sabato 23 Settembre alle ore 18 in via Sant’Ippolito a Isernia L’Ambulatorio Polispecialistico BeautySalus che nasce dalla volontà di proporre un nuovo modello di sanità che ponga il paziente al centro, ispirandosi alle principali esperienze di successo internazionali. Tra le principali specialità ambulatoriali e chirurgiche proposte dall’ambulatorio polispecialistico BeautySalus troviamo:

Nefrologia

Gastroenterologia

Ginecologia

Senologia

Endocrinologia

Chirurgia Plastica

Medicina Estetica

Dermatologia

Urologia

Ortopedia

Cardiologia

L’ambulatorio Polispecialistico Beauty Salus si trova accanto alla clinica odontoiatrica OdontoSalute di Isernia, di fronte all’ospedale Veneziale.

La mission del poliambulatorio non è di sostituirsi alla sanità pubblica; semmai di integrarla per offrire risposte adeguate e celeri in termini sanitari al territorio.

All’interno dell’ambulatorio polispecialistico lavoreranno medici di assoluto rilievo, nazionale ed internazionale, per garantire all’utenza un’offerta sanitaria di qualità a prezzi contenuti.

L’investimento sostenuto dalla proprietà – interamente molisana – è stato rilevante sia per la realizzazione di spazi confortevoli ed accoglienti, sia per l’acquisto di macchinari moderni ed altamente performanti nelle singole discipline.

Sotto il profilo occupazionale L’Ambulatorio Polispecialistico BeautySalus assorbirà diverse unità lavorative con l’obiettivo di incrementare la forza lavoro in un prossimo futuro.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.ambulatoriobeautysalus.it; per contatti: ​info@ambulatoribeautysalus.it; telefono: ​0865/290434.