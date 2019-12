Salute mentale: successo per la cena di Natale

di Luigi Castellitto



Nuovo buon esito per il consueto appuntamento cena di Natale organizzato dalla Rete della Salute Mentale di Campobasso. Ieri, 16 dicembre, al ristorante Coriolis, sold out di presenze, partecipazioni – circa 700 disponibili – ultimate ben prima del giorno dell’evento.

Una serata pre natalizia in spensieratezza, chiacchierate fra una portata e l’altra, musica e balli sono stati l’aspetto principale, ma che ha contenuto un cuore d’importanti messaggi, quali la necessaria sensibilizzazione sulla tematica benessere psicologico, l’attenzione all’ambiente pro salute dell’umano (tema centrale della giornata), il fare rete globale tra cittadini e rappresentati di varie entità. A tal proposito, erano presenti, fra gli altri, figure istituzionali, sindaco Gravina compreso, enti, associazioni, cooperative, esponenti dell’area medica, utenti, familiari.

La metà della serata ha accolto interventi di portavoce, allo scopo d’illustrare pratiche e diverse idee in cantiere: il CAI ha descritto i principi della “montagna terapia”, attività ben attuabile in aree come la nostra, che unisce un alto valore aggregativo alla riscoperta paesaggistica; il Dipartimento di Protezione Civile ha parlato della creazione di un’area d’inclusione destinata a persone con disagio; presente anche la Fondazione Itaca, che si occupa del superamento dello stigma verso i problemi di origine psicologica, orientamento alle cure e sostegno nel recupero. Il dottor Franco Veltro, direttore del Dipartimento Regionale di Salute Mentale ha bene descritto lo spirito della serata e i valori annessi, e, non ultimo, è stato ricordato il discorso di riqualificazione dell’edificio dell’ex antitubercolare di via Garibaldi come centro multifunzionale, volontà questa portata avanti da anni e mai abbandonata.

Ancora una volta, quindi, la Rete della Salute Mentale di Campobasso ha proposto con successo, festosamente e con leggerezza, il sostegno a tematiche rilevanti per il bene della comunità.