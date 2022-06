Salute mentale, il ponte di ascolto del progetto Itaca arriva anche in Molise

1. LA STORIA DI PROGETTO ITACA

Progetto Itaca ONLUS, Associazione di volontari per la Salute Mentale, è stata costituita a Milano il 29 Ottobre 1999, da un gruppo di volontari con lo scopo di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e programmi di sostegno per le loro famiglie.

L’Associazione offre servizi gratuiti al territorio ad integrazione e in collaborazione con il servizio pubblico e con le altre iniziative del privato sociale per creare una rete di supporto più efficiente e con costi contenuti, grazie alla valorizzazione del volontariato.

Progetto Itaca oggi fa parte di un importante movimento mondiale che vuole portare una visione e metodi innovativi e un messaggio di speranza per le persone che soffrono di disturbi psichiatrici, in partnership con il Centro internazionale “Clubhouse International” e con l’Associazione americana NAMI (National Alliance on Mental Illness).

Dal 2010 sono nate Associazioni Progetto Itaca anche a Roma, Firenze, Palermo, Genova, Parma, Napoli, Catanzaro, Lecce, Padova, Bologna, Torino, Rimini, Brescia e Molise.

Nel 2012 è stata costituita la Fondazione Progetto Itaca Onlus , Ente nazionale con la finalità di promuovere e sviluppare in altre città in Italia tutte le iniziative di Progetto Itaca.

Progetto Itaca Molise OdV è stata costituita il 29 Settembre 2020 a Campobasso da 11 Soci Fondatori come Organizzazione di Volontariato in conformità al D.lg 117/2017, con sede legale e operativa in via Largo Gramsci, 11 – 86100 – Campobasso .

L’Associazione nasce dal costante impegno e volontà di parte dei Soci Fondatori che, nei due anni precedenti la costituzione, si era già attivato con eventi volti a informare sui disturbi della salute mentale, i quali hanno permesso di raccogliere i primi fondi destinati poi alla nascita dell’associazione Progetto Itaca Molise. L’impegno è sempre costante per tessere la rete di connessione con il territorio, per una collaborazione attiva con persone dell’ambito medico psichiatrico e psicologico e con persone o familiari bisognosi di supporto e per raccogliere adesioni dei futuri volontari.

2. MISSIONE E OBIETTIVI

La missione dell’associazione è promuovere supporto, occasioni di socializzazione, azioni di formazione e interventi sociali contro il pregiudizio legato a qualsiasi forma di disagio psichico. Creare occasioni per sensibilizzare alla prevenzione, e promuovere la nascita di Club Itaca in città, in collaborazione con i Servizi pubblici del territorio.

Gli obiettivi statutari ed i settori prioritari di attività sono:

Informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica: per combattere i pregiudizi che ancora accompagnano questo settore della Salute e sviluppare una conoscenza aggiornata sulle malattie della mente e le attuali possibilità di curarle; Informazione e prevenzione rivolte ai pazienti e ai famigliari per arrivare precocemente alla diagnosi e alla cura più specifica e per favorire il rapporto iniziale tra paziente e strutture sociosanitarie specialistiche; Sostegno dei pazienti e delle loro famiglie durante la cura che può essere anche a lungo termine e accompagnata da ricadute; Inserimento socio lavorativo di persone che soffrono di disturbo della salute mentale, per permettere loro di riprendere una buona qualità di vita tramite l’inserimento sociale e, se possibile, anche lavorativo. Uno dei fini prioritari è proprio quello di avviare il progetto Club Itaca, centro per l’autonomia lavorativa e sociale di persone con malattia psichica maggiore, certificato secondo il modello internazionale di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo Clubhouse a cui si è ispirato il primo Club Itaca italiano, aperto nel 2005 a Milano (www.progettoitaca.org – www.clubhouse-intl.org – www.fountainhouse.org) dall’Associazione Progetto Itaca di Milano.

Club Itaca è una struttura diurna gestita con la formula del club dove le persone trascorrono la giornata organizzate in unità di lavoro: Accoglienza, Segreteria e Amministrazione, Comunicazione, Cucina, Tempo libero, Studio e Formazione, tutte attività finalizzate a recuperare ritmo di vita e sicurezza creando le premesse per un inserimento lavorativo con la collaborazione di una rete di aziende partner; l’obiettivo finale infatti è, dopo questa esercitazione al lavoro, l’inserimento lavorativo in Aziende competitive esterne. Si propone l’iscrizione a persone tra i 18 e i 45/50 anni, con una breve relazione del medico curante; poi l’iscrizione è a vita, senza limiti di tempo.

Progetto Itaca Molise è nata come associazione autonoma per riproporre l’esperienza dell’Associazione Progetto Itaca Milano che possiede le competenze, la metodologia e le risorse umane che hanno contribuito al decollo dell’iniziativa.

LINEA D’ASCOLTO PONTE

Durante il 2021 è stato sviluppato nei dettagli l’avviamento della “Linea Ascolto Ponte”. I volontari che hanno scelto di intraprendere tale percorso hanno pertanto partecipato ad un ulteriore corso di orientamento per abilitarsi a tale attività specifica. Nasce così il gruppo di Linea d’Ascolto Ponte

Coordinato da Ciafardini Nicoletta affiancata da Carmela D’Abate fondatrice ed ispiratrice dell’associazione Progetto Itaca Molise, Carmen Tronca vice coordinatrice, Maria Liliana Cappelletti, Maria Carmela Damiano, Luciana Ricci ed Angela Capuano volontarie che con grande dedizione e professionalità si sono adoperate unanime a tutto cio’ fosse necessario per la riuscita.

I turni per l’ascolto sono a tre cadenze settimanali lunedi e mercoledì la mattina dalle 10 alle 13 e venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18,30. c’è comunque un numero mobile sia per interloquire tramite whatzap sia per le chiamate fuori turno.

La cerimonia di inaugurazione è prevista il giorno 6 Giugno 2022,

alle ore 10,30, in via Gramsci 13/A. a Campobasso presso l’ Associazione di Quartiere Campobasso Nord.

Parteciperanno :

Carmela D’Abate ed Antonio Iantomasi fondatori ed ispiratori dell’associazione Progetto Itaca Molise.

Il Dottor Addona, direttore del Centro di Salute mentale di Campobasso, che darà il via alle telefonate;

Il Presidente Antonio D’Aimmo;

La vice Presidente Antonella Perrotta;

La coordinatrice del gruppo Linea d’Ascolto Molise Nicoletta Ciafardini;

Si ringrazia l’associazione Nazionale “Progetto Itaca” Per aver creduto nelle capacità di tutte le volontarie ed i volontari che, con dedizione e passione, si sono adoperati affinché il progetto si realizzasse anche in Molise.

“Crediamo che i disturbi mentali siano vere malattie e che ogni persona colpita da una malattia della psiche debba ricevere un aiuto tempestivo, una diagnosi corretta e una cura efficace per condurre una vita piena e soddisfacente, libera dal pregiudizio e dallo stigma.”