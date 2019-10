Salute mentale: combattere lo stigma è possibile

Sala Ex Gil gremita in occasione della giornata mondiale della Salute Mentale, con il convegno “Il pregiudizio, come maggior ostacolo alle cure“, organizzato dal Csm di Campobasso e dalla cooperativa sociale Dialogo di Campolieto.

Ospite di rilievo il professore Antonio Lasalvia dell’Università di Verona, oratore di un corposo intervento in cui ha snocciolato punto per punto le dinamiche dello stigma verso le problematiche psicologiche, con i suoi ostacoli di ignoranza/pregiudizio/discriminazione e i consueti contesti in cui fa da padrone: società, famiglia, qualsiasi territorio mondiale, media, nel proprio io (autostigma), fra gli addetti ai lavori. Le soluzioni in cui remare sono quelle a cui, decennio per decennio, ci si sta avvicinando, seppur con fatica e la convinzione che sia un campo da anteporre ad altri erratamente più importanti; si parla di empowerment relativo alla riduzione di barriere di ogni tipo e all’abbattimento di ciò che di negativo è stato elencato, quindi inserimento sociale, rete, governi attivi, e soprattutto campagne di promozione, aspetto questo che manca sul suolo italiano.

Il dottor Franco Veltro, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Regione Molise, oltre a portare i “saluti super partes” di diverse entità amministrative (il ministro della salute Roberto Speranza fa sapere di voler incontrare le organizzazioni molisane del campo), ha fatto eco con la situazione territoriale, in cui ai problemi stigmatizzati di depressione, ansia e schizofrenia si associano abbondantemente quelli dei disturbi alimentari, il consumo di sostanze illecite, l’autismo. Rassicuranti però altre cifre, con il Molise che rimane un polo d’eccellenza per quanto riguarda i livelli relativi ai miglioramenti: tasso di Tso e di somministrazione farmaci molto più basso della media nazionale.

Ai saluti iniziali dei rappresentanti regionali e comunali, fatti dono anche di omaggi realizzati dai ragazzi della cooperativa sociale Laboratorio Aperto, è seguito l’intervento del direttore generale Asrem Antonio Lucchetti, pure lui con una notizia numerica positiva per il Molise, i raggiunti 180 punti della griglia dei LEA, ben oltre i necessari 160.

Vivo interesse anche per il toccante cortometraggio, esempio di teatro terapia, realizzato con l’apporto dei diretti interessati a Campolieto, presentato dalla dottoressa Ilenia Nicchiniello del Csm di Campobasso, Il problema è la società: 180 e pregiudizio, improntato sulla svolta totale avvenuta dalla stessa legge basagliana, che ha permesso l’allontanamento dalle logiche manicomiali.

Diversi anche gli interventi da parte di un pubblico sensibilmente attivo, con storie di vissuti ed esempi diretti che non hanno mancato di suscitare interesse e spunto negli addetti ai lavori presenti.

Hanno chiuso rappresentanti di cooperative e associazioni di utenti e familiari, con l’appello ormai letteralmente urlato: più attenzione al mondo della salute mentale e alle strade di contrasto a esso connesse, quindi maggior occhio da parte delle amministrazioni e messa a norma per quanto riguarda borse socio-lavorative, strutture ospitanti e fondi impiegati.