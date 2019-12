Salute e ambiente in Molise: queste sconosciute (o dimenticate)

«L’inquinamento ambientale sta polarizzando da mesi l’attenzione non solo della comunità scientifica e degli esperti ma anche di larga parte della popolazione, soprattutto giovanile, preoccupata per l’impatto che determina sulla salute pubblica.

L’inquinamento dell’aria è uno dei maggiori determinanti della salute pubblica e il suo più grande effetto è l’aumento della mortalità in età adulta. È noto che il particolato e l’ozono hanno molte altre ricadute sulla salute, ma vi sono effetti sulla mortalità e morbilità derivanti anche da altri inquinanti quali, ad esempio, la diossina, i metalli pesanti, il biossido di azoto e il biossido di zolfo.

Nel nostro Molise, dove si è registrato un preoccupante aumento di casi di malattie dovute principalmente all’inquinamento, all’inquinamento dell’aria si aggiunge un’ulteriore e pericolosissima causa rappresentata dall’errato smaltimento di rifiuti tossici.

Le conseguenze di questa condotta illegale, per cui i rifiuti nocivi sono stati abbandonati nell’ambiente per anni, le stanno pagando i molisani di tutte le età.

Infatti la nostra bella regione è stata – sperando che non lo sia ancora – l’oasi dello sversamento facile di rifiuti tossici e nocivi che oggi colpiscono la salute di tutti i molisani: bambini, adulti ed anziani.

I luoghi sono ormai tristemente noti, parliamo di tutto il basso Molise con Termoli e Guglionesi in testa, ma anche di altre aree delle regioni in particolare la piana di Venafro ed i comuni di Cercemaggiore, Montagano e Colle D’Anchise.

Da un censimento dell’ARPA Molise ci sarebbe ben 61 siti sotto monitoraggio di cui 32 bonificati e 29 che costituiscono ancora una qualche fonte di inquinamento.

Tutto questo ha conseguenze sui bilanci regionali e sulle tasche dei molisani con “costi di risorse” dovuti a trattamenti medici e non medici correlati ai problemi di salute, “costi di opportunità” che riguardano i costi relativi alla perdita di produttività e di tempo libero dovuta agli effetti dell’inquinamento sulla salute ed, infine, “costi di disutilità” legati al dolore, sofferenza, disagio e ansia causati da una malattia che poteva essere evitata con una corretta gestione del nostro territorio.

Come migliorare? Innanzitutto completare la bonifica dei siti ancora problematici ed inoltre aumentare il controllo del territorio per evitare condotte illecite ed aumentare il monitoraggio della qualità dei parametri ambientali in Molise. Inoltre posto che tra i principali attori dell’inquinamento atmosferico in Molise – come del resto nell’Italia tutta – ci sono la mobilità su gomma e l’inefficiente climatizzazione degli edifici, occorre intervenire su questi fattori poiché la grande sfida che anche il Molise dovrà affrontare nei prossimi anni è quella di ripensare le città per le persone e di fare della mobilità sostenibile il motore del cambiamento».

VKN