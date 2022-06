Saltata la corrente al Cardarelli, gruppi elettrogeni in azione

Un intenso fumo nero che è fuoriuscito da un locale dell’ospedale Cardarelli di Campobasso intorno alle 12.45 di oggi, martedì 14 giugno, ha allarmato passanti e pazienti che hanno allertato i Vigili del Fuoco. Non si è trattato, però, di un incendio ma il fumo è fuoriuscito dai gruppi elettrogeni, alimentati a gasolio, che si sono azionati in seguito ad un guasto dell’energia elettrica. Tecnici dell’Enel e della struttura stanno lavorando per risolvere quanto prima la situazione perché, come è evidente, l’energia elettrica è indispensabile per un ospedale. Stop temporaneo anche per gli ascensori della struttura. Corrente comunque garantita dai gruppi elettrogeni.