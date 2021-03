Salta sistema elettrico del San Timoteo: «Cos’altro dobbiamo sopportare»

“Mezzanotte circa del 6 marzo 2021: salta il sistema elettrico del San Timoteo ore 1,00/1,30 del 7 marzo 2021: entra finalmente in funzione il gruppo elettrogeno di emergenza. Nel frattempo si è dovuto procedere alla ventilazione manuale dei pazienti attaccati alle macchine per insufficienza respiratoria -si legge in una nota alla stampa di Termoli bene comune -Rete della Sinistra- Ore 9,40 del 7 marzo 2021: il responsabile del servizio di cardiologia e UTIC del San Timoteo scrive a Campobasso chiedendo che i pazienti acuti ricoverati nel reparto vengano spostati in altre strutture, almeno fino al ripristino della normale funzionalità dell’impianto.

Contemporaneamente anche il responsabile della medicina d’urgenza scrive di non poter effettuare esami radiologici, di non disporre di sale operatorie attive e di dover quindi chiedere lo stop dell’invio di pazienti con patologie tempodipendenti. essendo sospesi i servizi di radiologia ed emodinamica.

Questa è la cronaca di una giornata di ordinaria emergenza a Termoli, dove l’ospedale crolla materialmente sotto i colpi giornalieri inferti da pressapochismo, disorganizzazione, indifferenza e cattiva volontà .

Una interruzione così lunga dell’energia elettrica, che non sembra avere cause atmosferiche o di altra origine, è verosimilmente solo il risultato del sovraccarico provocato dai tanti macchinari necessari ai malati Covid e dal surplus richiesto dall’ospedale da campo.

Era tanto difficile prevederlo? Era così complicato provvedere? E corre voce che il gruppo elettrogeno, che avrebbe dovuto immediatamente entrare in funzione e si è invece attivato solo dopo un’ora, non abbia funzionato per mancanza di combustibile. Ancora più incredibile e inaccettabile, se è così.

Non abbiamo parole, davvero, di fronte all’ennesimo incomprensibile disastro.

Resta solo la ferma volontà di interrompere questo attacco infinito ai cittadini molisani. Siamo in guerra, ha detto qualcuno: è vero, ma abbiamo i generali sbagliati.

E’ ora che se ne vadano, dal primo all’ultimo.

E invece cominciano a circolare voci di una sostituzione del commissario Giustini con il Presidente della Regione. Ci auguriamo che si stia scherzando.

Tutta la catena dirigenziale, amministrativa e sanitaria, deve essere rimossa. E’ ora che rispondano di ciò che (non) hanno fatto per la popolazione.

E’ ora che a Roma ascoltino le tante proteste che stanno arrivando da singole persone, associazioni, giornali e televisioni; e che ci diano quello che chiediamo: estensione del decreto Calabria, con un commissario esterno in grado di provvedere a terapia intensiva e personale medico-infermieristico, attivazione reale delle USCA, piano vaccinale efficace in tempi brevi. E azzeramento del debito, con investimenti massicci per ricostruire la sanità pubblica distrutta.

Non c’è altra strada. E non c’è più tempo. In Molise si muore; e non solo di Covid”.