Non arriveranno più i cinquanta tunisini che da Lampedusa sarebbero dovuti venire a Campolieto, Cat rimasto oramai con soli due ospiti dopo le ripetute fughe degli ultimi giorni. Probabilmente a convincere il ministro Lamorgese a rinunciare al Molise, la difficoltà di sorvegliarle i migranti, testimoniata dalle numerose fughe, e la scarsezza di personale delle Forze dell’Ordine in servizio in Molise nel periodo estivo.