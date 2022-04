‘Salta’ la rotonda, invade la corsia e si schianta sul marciapiede opposto. Paura a Colle delle Api

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando anche l’orario di punta, l’incidente che si è verificato questa mattina, 13 aprile, in via Colle delle Api all’altezza della rotatoria del centro commerciale “Pianeta” di Campobasso.

Per cause ancora in corso di accertamento una macchina è andata ‘dritto’, ‘saltando’ sulla rotatoria, invadendo la corsia opposta e schiantandosi sul marciapiede dal lato della recinsione del parcheggio del piano superiore del centro commerciale.

Solo per un caso fortuito non stavano transitando altre auto in quel momento e si è, quindi, evitato il peggio. Illeso il conducente ma stordito dall’accaduto.

Sul posto sono arrivati i vigili urbani e i vigili del fuoco. Il traffico ha subito non pochi rallentamenti anche considerando l’orario di punta e la strada che è una delle più trafficate di Campobasso.