Salta la norma sul Pos e restano le sanzioni per chi rifiuterà la carta

Il Governo fa retromarcia sull’utilizzo dei pagamenti elettronici, ma rimane fermo sull’aumento del tetto al contante

di Giusy Spadanuda

La campagna elettorale del neo esecutivo, a proposito di una correzione del decreto n.36/2022 che prevedeva l’utilizzo di metodi di pagamento elettronici per qualunque somma e anche per esercenti non venditori, sembra si sia arrestata ieri senza effetti. Secondo quanto riportato in Commissione di Bilancio che ha annunciato gli emendamenti definitivi per la modifica alla Legge da approvare entro il 31 dicembre, la norma che avrebbe introdotto la soglia dei 60 euro al di sotto dei quali i commercianti avrebbero potuto rifiutare i pagamenti con carta è stata eliminata dal programma. Pare sia bastata un’interlocuzione con la Commissione Europea per far cadere l’idea dell’emendamento sull’articolo 69 della Legge di Bilancio.

Non solo non sarà previsto alcun limite all’utilizzo dei pagamenti Pos, ma resteranno in vigore anche le sanzioni precedentemente introdotte dal Governo Draghi e in vigore dal 30 giugno 2022: una sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione. Alla base di questa decisione della Commissione UE la volontà di mantenere uno strumento efficace di contrasto all’evasione che, secondo anche un recente studio della Banca d’Italia, pare abbia contribuito in maniera rilevante alla riduzione dell’evasione fiscale per via della tracciabilità delle fatture e delle transazioni. Un parere non condiviso dal Governo che invece puntava a dimostrare il contrario e a proteggere gli esercenti dal costo delle piccole transazioni in cui la commissione del servizio risulta maggiormente evidente. Al pari dell’obbligo del Pos resta fortemente consigliata dall’UE, in linea con gli obiettivi del PNRR, la non approvazione del nuovo limite al contante che l’esecutivo vorrebbe aumentare, ma malgrado gli allarmismi pare che la norma sul contante resterà a differenza di quella sul Pos. È lo stesso Ministro che stamane spiega l’errata interpretazione della cancellazione della norma «È un errore della Ragioneria la soppressione dell’articolo 69 della manovra», articolo che includeva entrambe le proposte: l’aumento del tetto al contante, a partire dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro e l’addio all’obbligo Pos entro la soglia di 60 euro.

Intanto il Ministro Giorgetti, intervenuto ieri sera in Commissione di Bilancio, si è detto pronto ad intervenire «sullo studio di forme di ristori per gli operatori che avranno l’onere delle commissioni», dal momento che la stessa premier aveva parlato di incostituzionalità di una norma di legge che prevedesse l’eliminazione in toto delle commissioni. «La moneta elettronica è privata, è un servizio offerto e lo Stato non può impedire a chi offre quel servizio di guadagnarci sopra una commissione», aveva affermato nella sua rubrica social “L’agenda di Giorgia”. In realtà, bisognerebbe considerare che le commissioni su importi di piccolo valore sono detraibili al 30% e che per molti fornitori del servizio Pos le commissioni offerte sono già pari a zero per spese sotto i 5 o i 10 euro. E non solo, già oggi, il costo medio delle commissioni in Italia (1,1% della transazione) è al di sotto della media europea (1,2%). Per cui anche se un caffè pagato col Pos costerebbe all’esercente 1,11 euro anziché 1,10, dal 1° gennaio non saremo costretti a pagarlo solo in contanti.