Salta la corrente tensione al San Timoteo. L’Asrem: “Nessun problema ai pazienti”

Notte di tensione e di emergenza al San Timoteo di Termoli dove, appena dopo la mezzanotte, un guasto alla centralina ha fatto saltare la corrente elettrica all’interno dell’ospedale. Tutto è accaduto in pochi secondi attorno alla mezzanotte tra sabato e domenica 7 marzo quando un blackout alla centralina, le cui cause saranno stabilite dai tecnici che si occupano della manutenzione dell’ospedale, ha mandato in tilt l’impianto elettrico. Una situazione delicata e di grande tensione considerando che, lo ricordiamo, all’interno del San Timoteo attualmente sono ricoverati anche pazienti Covid positivi che hanno bisogno di essere aiutati a respirare. Sembrerebbe che fino all’entrata in funzione dei gruppi elettrogeni il personale sanitario avrebbe ventilato a mano i pazienti che necessitavano di aiuto nella respirazione. Per il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, la situazione sarebbe di fatto sotto controllo. “Il guasto all’energia elettrica si è verificato alle 12.30 della notte. Sono partiti i gruppi elettrogeni ma ci sono state alcune difficoltà nel reparto di radiologia e al riscaldamento. Abbiamo subito chiamato la ditta di manutenzione per risolvere il guasto e caricato il gasolio al gruppo di continuità. Da quello che ci risulta – ha continuato Florenzano – non ci sono stati problemi. Ho sentito il dottor Rocchia che è il responsabile dell’emergenza Covid al San Timoteo e responsabile alla rianimazione e mi dice che non ci sono stati problemi ai pazienti”, ha concluso Florenzano. Nel frattempo la corrente ancora non ritorna e monitoreremo la situazione per verificarne l’evolversi.