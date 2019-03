Salta addosso al capotreno e lo graffia, paura e ritardi in stazione a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Era sceso dal treno per la sosta presso la stazione di Termoli ed è stato lì che ha incrociato un cane che gli è saltato addosso. Se l’è cavata con tanto spavento e qualche graffio un capotreno del convoglio che stava arrivando da Foggia e che si è fermato a Termoli. Stando ad una prima ricostruzione tutto è avvenuto in una manciata di secondi quando erano da poco trascorse le 16.30 quando l’uomo ha incrociato il cane che era al guinzaglio e insieme alla sua padrona. La donna, però, non sarebbe riuscita a fermarlo e il cane avrebbe fatto un balzo verso il capotreno graffiandolo con le unghie. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno provveduto a curare le ferite inferte dal cane direttamente in stazione. Il cane pare fosse in regola con la profilassi veterinaria ed in possesso del microchip identificativo obbligatorio per legge. Grande lo spavento per l’uomo e grandi i disagi anche per i passeggeri del treno che hanno dovuto attendere il tempo necessario per permettere ai sanitari di curare le ferite del capotreno.