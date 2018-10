“Salon de vacances”, in Belgio una vetrina per gli operatori turistici molisani

La Giunta regionale, in coerenza con il Programma di governo e con le attività attualmente in atto a favore del tessuto produttivo, nell’intento di sostenere e promuovere l’offerta turistica dei singoli operatori, ha approvato la delibera n. 472, del 15 ottobre scorso, attraverso la quale promuove un’indagine conoscitiva fra le imprese molisane del comparto “ospitalità” che potrebbero essere interessate a partecipare al “Salon des vacances”, la manifestazione turistica più importante del Belgio, che quest’anno si terrà a Bruxelles dal 7 al 10 febbraio 2019.

Gli operatori italiani, e dunque anche quelli molisani, potranno disporre di uno spazio di 140 mq nell’area centrale del padiglione, visitata dal maggior numero di persone, dove sono in programma esposizioni e stand con numerosi eventi promozionali e animazioni (show cooking, danze folkloristiche, esposizioni di prodotti, conferenze stampa, ecc.).

Il 7 febbraio 2019, inoltre, avrà luogo il Brussel Travel Top, evento dedicato alla stampa e all’industria del turismo, con circa 600 professionisti presenti.

La passata edizione ha registrato oltre 105.000 presenze in quattro giorni, facendo della fiera una delle manifestazioni promozionali dedicate al turismo più importanti nel panorama europeo, visitata non soltanto da operatori del settore, ma anche da numerosissimi turisti e consumatori.

Nello specifico, i soggetti invitati a manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla fiera “Salon des vacances”, aventi attività operativa in Molise, sono i seguenti: titolari e gestori di strutture ricettive ed extraricettive, villaggi albergo, albergo diffuso e albergo rurale, consorzi, reti di imprese, catene, gruppi alberghieri e villaggi, associazioni di albergatori.