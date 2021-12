Salgono i contagi a Isernia, l’assessore Di Baggio: “Usate le mascherine”

Preoccupa l’aumento dei contagi da Covid a Isernia. Centinaia le persone in fila nelle farmacie o nei laboratori privati per i tamponi rapidi. C’è paura in giro per una variante che si sta dimostrando estremamente aggressiva.

Per questo, l’assessore alla Protezione Civile, Domenico Di Baggio ha diffuso un post su Fb in cui ricorda a tutti i cittadini che la mascherina è obbligatoria.

“I contagi da Sars-Cov2 nella città di Isernia sono assolutamente sotto controllo, seppure in aumento dopo le festività natalizie, il tasso di occupazione dei posti letto in Ospedale (ordinari e di intensiva) inteso come indice fondamentale di allerta è posizionato ampiamente sulla luce verde, tuttavia come assessore delegato alla Sicurezza della nostra città, e prima ancora come medico e cittadino come voi, “invito” tutti a rispettare con prudenza e maturità l’ ordinanza del Sindaco sull’ uso delle mascherine anche nei luoghi esterni, “invito” altresì ad evitare assembramenti di ogni natura… divertiamoci con intelligenza…un abbraccio e buone feste a tutti!!!”.