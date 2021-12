Salgono a 8 i positivi a Larino: “Sono tutti giovanissimi”

3 persone sono positive al molecolare e 5 al tampone rapido

Comunicazioni sui casi di positività al Covid arrivano anche da Larino con il sindaco Puchetti che ha fatto il punto della situazione.

“Attualmente ci sono 3 persone positive dopo aver eseguito il tampone molecolare. Ma anche altri 5 ragazzi che sono risultati positivi al tampone rapido. Dalle informazioni avute ho appreso che tutti i contagiati sono giovanissimi. E’ mio dovere ricordare alla popolazione che chiunque si sottopone ad un test molecolare o rapido deve, nel caso di positività, comunicarlo al proprio medico ed attivare le procedure del caso.

Per le persone che si sottopongo al rapido con esito positivo è ancora in vigore la mia ordinanza per cui è necessario comunicarlo anche alla mia persona. Voglio ricordare anche che nel caso di positività al Covid, i familiari conviventi devono osservare la prescritta quarantena fiduciaria nelle proprie abitazioni e sottoporsi nei tempi al tampone molecolare. Rispettiamo tutti le regole, indossiamo i dispositivi di protezione personale ed evitiamo situazioni che potrebbero compromettere la salute di tutti”.