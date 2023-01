Salgono a 17 i ricoveri per Covid, uno in Terapia intensiva. 138 i nuovi contagi

E’ una vera e propria impennata di ricoveri per Covid quella che si registra dal Bollettino Asrem di oggi 5 gennaio 2023. Ben 5 in Malattie Infettive (di Campobasso, Frosolone, Lupara, Roma, S. Martino in Pensilis) e 1 in Terapia Intensiva (di Montenero di Bisaccia). A fronte di un solo dimesso da Malattie Infettive (di Campobasso). Mentre non ci sono nuovi guariti a fronte di 138 nuovi contagi.

I morti totali in Molise per Covid sono purtroppo a 707.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

I ricoverati sono 17 e sono 16 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva del Cardarelli

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 17 ricoverati, 3 non sono vaccinati, due hanno la seconda dose o quella unica e 12 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 138 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 569 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 24,25% e nessun guarito.

I nuovi casi (138) sono: