Sale l’attesa per la Su e Giù, possibile iscriversi fino ad esaurimento dei numeri pettorali (ECCO DOVE)

Il Gruppo Sportivo Virtus comunica che, per ragioni organizzative e nel rispetto del regolamento, le iscrizioni alla 49^ edizione della Su e Giù 2022 saranno possibili fino ad esaurimento dei numeri pettorali ed esclusivamente, a Campobasso, presso il SUPERMERCATO OASI di in via Insorti d’Ungheria e il negozio MIXAGE, in viale Regina Elena. La decisione è stata adottata unicamente al fine di offrire un evento in linea con gli standard di qualità e sicurezza prefissati.