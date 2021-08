Sale l’attesa per il gran finale di MoliseCinema

Domani, domenica 8 agosto, ultima giornata di Molisecinema. Chiude la sezione Paesi in lungo. Concorso lungometraggi Easy Living di Orso e Peter Miyakawa. Il film è una piccola storia che parla di migranti senza retorica e con leggerezza. Protagonisti tre ragazzi che decidono di aiutare un migrante a ricongiungersi con la moglie. Nel cast Camilla Semino Favro e Alberto Boubakar Malanchino che presenteranno il film al pubblico del festival (Arena del Festival ore 21.30).

Sempre per il concorso lungometraggi sarà presentata Maledetta Primavera di Elisa Amoruso con Micaela Ramazzotti, Emma Fasano e Manon Bresch. Il film, vede protagoniste due bambine alle prese con la delicata fase che porta dall’infanzia all’adolescenza (Cinema Teatro ore 18.30).

Per gli ultimi cortometraggi della sezione Paesi in corto. Concorso corti internazionali saranno presentati: A trip to Heaven di Linh Duong che arriva dal Vietnam; Sestre/Sisters di Katarina Rešek Kukla dalla Slovenia; Justice di Marc Faye dalla Francia; Mieux que les rois et la gloire di Guillaume Senez dal Belgio; Soeur Austère di Antoine Humbert dalla Svizzera. (Cinema Teatro ore 17.00).

Chiude l’omaggio a Nino Manfredi Tutti per Nino, Nino per tutti. Si tratta di una mostra fotografica virtuale realizzata dal Centro sperimentale di cinematografia – Cineteca nazionale. La galleria di immagini, costituita da circa 70 foto provenienti dall’Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale, ripercorre la carriera dell’attore dai primi film negli anni Cinquanta ai grandi successi dei decenni successivi. (Arena del festival ore 21.15).

Tra gli eventi il talk Un modo diverso di sentire la vita: Marcel Proust dello scrittore Antonio Pascale. 50 minuti per tentare di rispondere alla domanda fatidica: quali sono le ragioni che rendono la vita degna di essere vissuta? La risposta è nella poetica di Marcel Proust. Un veloce, divertente talk di Antonio Pascale per entrare nel mondo delle Recherche e uscirne con i sensi potenziati e con qualche segreto in più sulla vita. Parco Cinema (piazza Nardacchione ore 19.15).

Il talk sarà preceduto dal consueto appuntamento con i libri, la presentazione del volume Steffi Graf, di Elena Marinelli. Il libro è la narrazione monografica sulla singolare esperienza della grande tennista, dalla formazione ai successi. Con l’autrice ne parlano Pino Puchetti e Maurizio Cavaliere. (Parco Cinema,piazza Nardacchione ore 18.00.)

Per la sezione Doc Special saranno presentati tre lavori che raccontano il mondo agrario e il suo inesorabile cambiamento dato dall’uomo: La manza di Chiara Ortolani sull’allevamento intensivo di bestiame racconta come la produzione ha trasformato il paesaggio rurale italiano. a seguire Infinito Ritorno di Andrea Bersani.

Infine il focus Salute e territorio, in collaborazione con Lilt-Campobasso. Verrà presentato Terra sana per uomini sani di Ilaria Jovine. (Cinema Teatro ore 11.00).

Per Jasmine Special, in omaggio a Jasmine Trinca la proiezione di Fortunata di Sergio Castellitto. Nel film Jasmine Trinca è Fortunata, una giovane madre che ha alle spalle un matrimonio fallito. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 3 Nastri d’Argento, 4 candidature e vinto un premio ai David di Donatello (Cinema Teatro ore 22.00).

Per i più piccoli il Laboratorio dedicato ai bambini con la proiezone di Dilili a Parigi di Michel Ocelot. Un film di animazione del 2019. Protagonisti due amici che cercano di capire chi è che rapisce le ragazze di Parigi. Insieme vivranno una straordinaria avventura. Ha vinto un premio ai Cesar. L’ingresso è riservato ai bambini al di sotto dei 12 anni. Per prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it (CineCaradonio ore 17.00).

La serata prevede la Premiazione dei concorsi Percorsi, Paesi in corto, Frontiere nell’ Arena del festival alle ore 20.30. Alle 23.15 ci sarà la premiazione della sezione Paesi in lungo, seguita dalla proiezione dei corti premiati di MoliseCinema 2021.

Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival, il pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa registrazione, su www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e vedere a partire dalle 18.30 i corti internazionali della sezione Paesi in corto con la selezione della giornata. Dalle 19.30i documentari della sezione Doc Special con la selezione della Giornata dalle giornata.

Per il pubblico in presenza prenotazione consigliata: www.prenotaunposto.it/molisecinema

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo del MIC – Direzione Cinema del Ministero della Cultura. Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte nuova, Di Fonzo, la Fondazione Caradonio Di Blasio, la cooperativa Koinè, la cooperativa Nardacchione, la LILT- Campobasso, Molise di mezzo.