Sale l’attesa per il concerto di Mario Biondi, biglietti ancora disponibili e posti a sedere liberi

L’attesa per il primo dei due concerti previsti per il Festival dei Misteri nell’Area Eventi di Selva Piana a Campobasso è oramai giunta al termine.

Infatti, ad aprire la due giorni di musica dal forte richiamo internazionale sarà Mario Biondi, con il suo “Romantic Tour”.

Biondi porterà a Campobasso, come ha già iniziato a fare in giro per il mondo nelle scorse settimane, i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic” uscito lo scorso 18 marzo.

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale e musicassetta e LP (disponibile dal 25 marzo) che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

“Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati.

L’evento, come detto, è inserito nel cartellone del Festival Dei Misteri 2022 del Comune di Campobasso e il costo del biglietto, acquistabile sulla piattaforma ciaotickets.com, è di 5 euro. Ci sono ancora biglietti disponibili ed è bene specificare che, per questo concerto, ci saranno posti a sedere liberi, senza numerazione.

A Campobasso, le rivendite autorizzate di ciaotickets.com sono le seguenti:

· BAR CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20;

· PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y;

· ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.

Domenica 19 giugno, alle ore 21.30, nell’Area Eventi di Selva Piana a Campobasso, sempre per il Festival dei Misteri, saranno sul palco i Litfiba con il loro “L’ultimo girone”.

Anche per il concerto dei Litfiba è previsto un biglietto d’ingresso, in questo caso di 10 euro, acquistabile sulla medesima piattaforma di ciaotickets.com e a Campobasso nelle stesse rivendite autorizzate e precedentemente elencate.