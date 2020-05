Sale il numero dei positivi al tampone, 2 in più a Termoli

Sale anche il numero delle persone guarite (7 al Neuromed di Pozzilli e una a Ferrazzano)

Due positivi in più rispetto a ieri (a Termoli, cluster non conosciuto nella comunità Rom), otto persone che si sono negativizzate, quindi guarite (sette al Neuromed di Pozzilli e uno a Ferrazzano), 257 i tamponi processati in giornata, resta invariato il numero dei pazienti ricoverati (10 a Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva). Sale a 6594 il numero dei tamponi processati dalla Asrem che questo pomeriggio (1 Maggio) ha diramato un bollettino Covid che induce ad un cauto ottimismo.