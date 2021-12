Sale ancora l’indice Rt. Quarantena addio per chi ha il booster: le nuove regole

È stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. La circolare di “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento” anti-Covid è firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza.

La quarantena

Niente quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

L’auto-sorveglianza

Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al 5/o giorno.

Da quando entrano in vigore

Le nuove regole per la quarantena entrano in vigore il 31 dicembre 2021, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Sale l’indice Rt

Intanto sale ancora l’indice Rt. Nel periodo 7-20 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 – 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente ed ancora al di sopra della soglia epidemica. È stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,11 (1,07-1,13) al 20 dicembre rispetto Rt = 1,11 (1,07-1,14) al 13 dicembre. L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 783 per 100.000 abitanti (24-30 dicembre) rispetto 351 per 100.000 abitanti (17-23 dicembre), dati flusso ministero Salute.