Sale a 5 il numero dei positivi a Larino: sono tutti dello stesso nucleo familiare

Sono 5 i positivi a Larino e appartengono tutti allo stesso nucleo familiare. Due soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare sono da alcuni giorni già in isolamento presso la propria abitazione e fanno parte dello stesso focolaio che ricomprende anche i due bambini risultati positivi. Lo ha fatto sapere il sindaco di Larino Pino Puchetti che ha comunicato anche che nella mattina di ieri sono stati eseguiti anche i tamponi molecolari agli alunni della 2 a e parte della 4 a della primaria Rosano. Con loro hanno effettuato il tampone anche gli insegnati e alcuni rappresentanti del personale scolastico. Puchetti ha poi continuato: “In considerazione del fatto che diversi cittadini stanno eseguendo test rapidi sierologici e/o antigenici presso laboratori privati, nelle scorse ore, è stata emanata una nuova ordinanza emergenziale con la quale si è stabilito che coloro i quali, residenti in città, si sottoporranno a tampone rapido o test sierologico, nel caso di esito positivo, avranno l’obbligo di darne immediata comunicazione al proprio medico di base ovvero al pediatra di libera scelta e alla mia persona quale Autorità Sanitaria Locale, al seguente contatto telefonico 3475599586 o alla mail: pinopuchetti@gmail.com. Inoltre dovranno osservare l’isolamento fiduciario volontario fino a diversa verifica e/o disposizione da parte dell’Autorità Sanitaria Regionale ovvero diversa valutazione del proprio medico curante o pediatra di libera scelta. Tale determinazione è stata presa in quanto sembra che in città ci siano altri nostri concittadini risultati positivi ai test rapidi che però non hanno ritenuto opportuno comunicarlo alle competenti autorità”.