Saldi, partenza con il freno a mano. Ma si salva l’online

Complici le quarantene, i contagi e il grande freddo anche a Termoli i primi giorni di sconti non hanno fatto registrare particolari affluenze. I commercianti: “Oramai non c’è più la corsa ai saldi di una volta”

“Oramai non c’è più la corsa ai saldi di una volta. Soprattutto perché proponiamo sconti diverse volte l’anno. Poi con le quarantene, il Covid e il grande freddo non stiamo andando da nessuna parte”.

Parola dei commercianti di Termoli che nella prima settimana di saldi non hanno visto registrarsi il tutto esaurito di anni fa.

Complice la pandemia che sta costringendo le persone a casa un po’ per paura dei contagi un po’ perché già contagiati, anche i saldi stagionali non stanno vedendo al momento grossi risultati in termini di vendite.

“Un po’ di affluenza in più l’abbiamo avuta nel giorno della Befana visto che era anche un giorno di festa ma per il momento le vendite si mantengono costanti”, affermano i commercianti.

“D’altronde ci sono anche moltissime persone in quarantena e molte meno che girano per i negozi”.

La salvezza dei commercianti è l’online: “Ci permette di vendere tutti i giorni”

Cambiano le dichiarazioni da parte di chi alla vendita nel negozio fisico ha aggiunto anche la vendita tramite i canali online, come social ed e-commerce.

“E’ vero in negozio stanno venendo meno persone ma per quello che ci riguarda – afferma Valentina – riusciamo ad avere ottimi risultati dalla vendita online che abbiamo avviato già da molto tempo.

Le nostre clienti sono abituate a comprare anche su internet e questa è una cosa molto importante”.