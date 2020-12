Saldi invernali, in Molise partiranno il 2 gennaio, in piena zona rossa

Le aspettative sui saldi invernali, anche se scaglionati e posticipati in molte regioni dagli inizi di gennaio sino alla fine, restano alte per i negozianti del settore moda, abbigliamento e calzature, specialmente in un anno così difficile come quello appena trascorso a causa del covid 19 e dopo le vendite natalizie in calo del 20-30%.

L’anno scorso le vendite a prezzi scontati partirono tra il 2 ed il 4 gennaio in tutta Italia poco prima del covid, quest’anno invece, sabato 2 gennaio partiranno già in zona rossa in Campania, Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.



Quest’anno Fismo insieme alle altre associazioni di settore ha chiesto alle autorità di posticipare il più possibile come accaduto per i saldi estivi visto che sono “vendite di fine stagione”.

Quest’anno i saldi invernali partiranno scaglionati nelle varie regioni, c’è chi addirittura li anticipa al 2 gennaio, è il caso di Campania, Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, e chi invece li posticipa a fine gennaio come Liguria (il 29), Toscana, Emilia Romagna e Veneto (il 30 gennaio). Tante partenze differenziate lungo tutto il mese di gennaio.

Ecco la situazione regione per regione. Il 2 gennaio partono in Campania, Sicilia, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, il il 5 gennaio in Abruzzo Puglia e Sardegna, il 7 gennaio in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Il 9 gennaio in Umbria. Inoltre, il 12 gennaio nel Lazio, il 16 gennaio nelle Marche e nella Provincia Autonoma di Bolzano. A fine gennaio, il 29, in Liguria e il 30 gennaio in Toscana, Emilia Romagna e Veneto; il 13 febbraio nei comuni turistici della Provincia di Bolzano mentre nella provincia Autonoma di Trento si può decidere liberamente quando partire.