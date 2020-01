Saldi invernali, da domani scatta la caccia all’affare

CAMPOBASSO. Torneranno da domani, sabato 4 gennaio, anche in Molise i saldi invernali come nel resto dell’Italia. Scatta quindi la caccia all’affare con la Regione che, infatti, vieta le vendite promozionali da 30 giorni prima dell’inizio dei saldi, ma prima dell’inizio degli stessi i negozi potranno comunque dare pubblicità alle vendite promozionali effettuate, con le modalità ritenute più opportune.

Inoltre, all’interno del negozio tutti i capi in saldo dovranno essere separati in modo netto e facilmente comprensibile da quelli venduti a prezzo pieno, in modo da non generare confusione tra le due tipologie di prodotti. Sul cartellino lo sconto dovrà sempre essere segnato in percentuale, e andrà anche indicato il prezzo normale di vendita. In cassa il venditore non potrà tirarsi indietro e sarà tenuto ad applicare lo sconto dichiarato. In caso di prezzi o sconti differenti da quanto segnato, sarà prima necessario ricordarlo al negoziante e in caso di difficoltà contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune.

È sempre molto importante chiedere la possibilità di effettuare una prova del capo, nonché informarsi su eventuali cambi e limiti di tempo annessi. Queste due pratiche non sono infatti sancite dalla legge come obblighi, ma sono rimesse alla discrezionalità del negoziante. Per ottenere il cambio in caso di difetti sarà sempre necessario conservare lo scontrino. Anche nel periodo dei saldi, infatti, la legge prevede la possibilità per l’acquirente di cambiare la merce.