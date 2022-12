Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori. Per il Molise la data di inizio degli sconti invernali è il 5 Gennaio 2023. Questa data vale anche per i negozi online. I saldi andranno avanti per sessanta giorni (fino al 5 Marzo) con divieto di vendite promozionali sia nei 30 giorni precedenti che nei 30 dopo l’inizio della stagione dei ribassi.